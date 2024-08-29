В Оренбургской области подросток надругался над мальчиком

В Оренбургской области подросток надругался над мальчиком. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило издание Orenday.

По словам очевидцев, все началось с конфликта на детской площадке, где играли дети. 13-летний юноша вел себя агрессивно — отбирал у одного из мальчиков сотовый телефон и бил его. Подросток, угрожая холодным оружием, отвел школьника в заброшенное здание и изнасиловал.

Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело.