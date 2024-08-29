В Михайловском районе мошенники похитили у пенсионерки 300 тысяч рублей

Аферисты использовали многоступенчатую схему обмана.

В Михайловском районе мошенники похитили у пенсионерки 300 тысяч рублей. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 61-летняя женщина и рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась медсестрой из поликлиники и предложила в рамках диспансеризации населения записаться на флюорографию. Для этого нужно было продиктовать код из пришедшего СМС. Потерпевшая выполнила просьбу.

Позже пенсионерке позвонил якобы представитель портала Госуслуг и сообщил, что ее личный кабинет взломан и доступен мошенникам. Чтобы избежать проблем, нужно дождаться звонка сотрудника правоохранительных органов и выполнить его рекомендации. С заявительницей связался псевдо-правоохранитель и убедил ее скачать на телефон специальное приложение.

С помощью программы удаленного доступа злоумышленники через мобильный банк списали со счета пенсионерки 300 тысяч рублей.

Полиция устанавливает злоумышленников.