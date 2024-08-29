Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
26°
Птн, 30
27°
Сбт, 31
29°
ЦБ USD 91.44 -0.04 29/08
ЦБ EUR 102.08 -0.21 29/08
Нал. USD 90.75 / 91.00 29/08 17:00
Нал. EUR 100.50 / 101.10 29/08 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
1 583
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
12 026
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
8 149
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
11 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Михайловском районе мошенники похитили у пенсионерки 300 тысяч рублей
Аферисты использовали многоступенчатую схему обмана.

В Михайловском районе мошенники похитили у пенсионерки 300 тысяч рублей. Об этом в четверг, 29 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 61-летняя женщина и рассказала, что ей позвонила неизвестная, представилась медсестрой из поликлиники и предложила в рамках диспансеризации населения записаться на флюорографию. Для этого нужно было продиктовать код из пришедшего СМС. Потерпевшая выполнила просьбу.

Позже пенсионерке позвонил якобы представитель портала Госуслуг и сообщил, что ее личный кабинет взломан и доступен мошенникам. Чтобы избежать проблем, нужно дождаться звонка сотрудника правоохранительных органов и выполнить его рекомендации. С заявительницей связался псевдо-правоохранитель и убедил ее скачать на телефон специальное приложение.

С помощью программы удаленного доступа злоумышленники через мобильный банк списали со счета пенсионерки 300 тысяч рублей.

Полиция устанавливает злоумышленников.