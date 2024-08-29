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В Госдуме предложили выплачивать по одному миллиону рублей сельским учителям
Отмечается, что на данный момент фиксируется острый дефицит преподавателей.

В Госдуме предложили выплачивать по одному миллиону рублей сельским учителям, если они проработали три года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутатов.

Отмечается, что на данный момент фиксируется острый дефицит преподавателей.

Данный закон подразумевает предоставить сотрудникам образовательных организаций единовременное пособие в размере одного миллиона рублей, в случае если педагоги в течение трех лет трудились в школе в сельской местности.

Также данной категории преподавателей хотят предоставить полную оплату ЖКХ и ежемесячную денежную компенсацию на покупку книг, учебников и периодических изданий.