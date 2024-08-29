В Челябинске пьяные женщины избили мать во время прогулки с двумя детьми

В Челябинске пьяные женщины избили мать во время прогулки с двумя детьми. Об этом сообщила Газета.Ru.

Дебоширки напали, когда пострадавшая подходила к подъезду с коляской. К дерущимся подбежал отец детей и попытался помочь супруге, но его отвлекла коляска, из которой на асфальт выпал грудной ребенок. Мужчина подобрал младенца и унес его домой.

Оттащить нападавших помогли соседи. Все это время рядом стоял второй сын.

Полиция начала проверку.