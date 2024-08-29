В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавший с минно-взрывной травмой самостоятельно добрался до медучреждения.

Глава региона подчеркнул, что село Тишанка Волоконовского района пострадало от обстрела. Без света остались жители Нового, Григорьевки, Верного, Шаховки и Бочанки.

Гладков добавил, что в селе Теребрено Краснояружского района взрыв FPV-дрона повредил окна в двух частных домах и заборы, а также стекла в одном коммерческом объекте. В селе Березовка Борисовского района атака дрона привела к повреждению остекления торгового объекта и разрушению витрин.