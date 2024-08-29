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Стало известно, когда в прокат выйдут фильмы полностью созданные ИИ

Художественные фильмы, полностью созданные искусственным интеллектом (ИИ), могут появиться в широком прокате в 2027 году. Об этом в беседе поделился вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев.

Он напомнил, что уже сейчас сервисы с ИИ могут не только писать качественные сценарии, генерировать реалистичные изображения, создавать музыку, но и выпускать готовые короткие сериалы.

Также Черешнев поделился мнением, что ИИ-ассистенты в смартфоне в ближайшие пять лет начнут понимать пользователей с полуслова и будут давать советы на основе памяти об их действиях.

«В ближайшие пять лет мы увидим, как генеративный ИИ начнет сначала учитывать все более широкий контекст при генерации ответов: проще говоря, если вы попросите его посоветовать, куда съездить в отпуск, ИИ-агент учтет ваши финансовые возможности, опыт прошлого отпуска, ваши предпочтения в части типа отдыха и климата и выдаст максимально релевантный ответ. Главное направление развития технологии — это сократить усилия пользователя при формировании запроса, искусственный интеллект должен будет понимать его c полуслова», — отметил вице-президент МТС по стратегии и инновациям Евгений Черешнев.

Также уже существует голосовой помощник, который выявляет попытки нарушения кибербезопасности в телефонных разговорах.

«Уже сегодня во время массовых обзвонов при попытке получить персональные данные в разговор включается голосовой помощник с комментарием: „возможно, вам звонит мошенник“. Звонящий этого комментария не услышит. Существует много сфер, где ИИ может помочь человеку в цифровизации», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.