Скопинский и Шацкий епископ Питирим поймал ночного «шумахера»

«Каждый вечер и каждую ночь одно и то же — на улице грохочет музыка из автомобилей и с диким ревом носятся мотоциклы, которым запрещено ездить по улицам населенных пунктов. И никто за этим не следит, порядок не наводит», — пожаловался епископ.

Скопинский и Шацкий епископ Питирим поймал ночного «шумахера». Об этом он написал на своей страницу «Вконтакте».

«Каждый вечер и каждую ночь одно и то же — на улице грохочет музыка из автомобилей и с диким ревом носятся мотоциклы, которым запрещено ездить по улицам населенных пунктов. И никто за этим не следит, порядок не наводит», — пожаловался епископ.

По его словам, он сам поймал такого «шумахера».

"Все он знает и понимает, но соблазн покрасоваться перед девушкой побеждает голос совести. Поговорили с парнем по-хорошему. Дай Бог одним ночным гонщиком меньше станет", — отметил Питирим.

Он также призвал правоохранителей заняться порядком на улицах.