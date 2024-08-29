Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
26°
Птн, 30
27°
Сбт, 31
29°
ЦБ USD 91.44 -0.04 29/08
ЦБ EUR 102.08 -0.21 29/08
Нал. USD 90.75 / 91.00 29/08 17:00
Нал. EUR 100.50 / 101.10 29/08 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
1 583
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
12 026
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
8 149
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
11 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скопинский и Шацкий епископ Питирим поймал ночного «шумахера»
«Каждый вечер и каждую ночь одно и то же — на улице грохочет музыка из автомобилей и с диким ревом носятся мотоциклы, которым запрещено ездить по улицам населенных пунктов. И никто за этим не следит, порядок не наводит», — пожаловался епископ.

Скопинский и Шацкий епископ Питирим поймал ночного «шумахера». Об этом он написал на своей страницу «Вконтакте».

«Каждый вечер и каждую ночь одно и то же — на улице грохочет музыка из автомобилей и с диким ревом носятся мотоциклы, которым запрещено ездить по улицам населенных пунктов. И никто за этим не следит, порядок не наводит», — пожаловался епископ.

По его словам, он сам поймал такого «шумахера».

"Все он знает и понимает, но соблазн покрасоваться перед девушкой побеждает голос совести. Поговорили с парнем по-хорошему. Дай Бог одним ночным гонщиком меньше станет", — отметил Питирим.

Он также призвал правоохранителей заняться порядком на улицах.