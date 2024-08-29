Рязанские кондитеры испекут стометровый пирог на День города

Пирог испекут кондитеры МП «Детское питание». Он состоит из трех видов теста, начинок и пряничных украшений. Одна из частей угощения — «Собник» — это открытый пирог из ржаного теста с фруктово-овощной начинкой.

Рязанские кондитеры испекут стометровый пирог на День города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пирог испекут кондитеры МП «Детское питание». Он состоит из трех видов теста, начинок и пряничных украшений. Одна из частей угощения — «Собник» — это открытый пирог из ржаного теста с фруктово-овощной начинкой.

Пирог можно будет попробовать 31 августа с 13:30 на гастрономическом фестивале на Лыбедском бульваре.