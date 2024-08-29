Рязанцев пригласили на фестиваль «Русско-китайский автогородок»

Фестиваль пройдет 31 августа в городском Лесопарке в рамках празднования Дня города-2024.

Рязанцев пригласили на фестиваль «Русско-китайский автогородок». Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автоимпорт».

Фестиваль пройдет 31 августа в городском Лесопарке в рамках празднования Дня города-2024.

На мероприятии будут представлены автомобили китайских и русских брендов: Geely, Haval, OMODA&JAECOO, Chery, Jetour, Livan, Jac, Exeed, Changan, TANK, GAC, VOYAH, BAIC, Lixiang, LADA, Москвич, УАЗ и XCITE.

Помимо этого, в течение всего дня в Лесопарке рязанцев ждут выступления артистов, музыкальные номера и различные активности для детей и взрослых.