Рязанца, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, заключили под стражу
По данным следствия, житель Ряжского района в одной из социальных сетей разместил комментарий, содержащий высказывания о признании практики терроризма правильной.
Рязанца, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, заключили под стражу. Об этом сообщает региональный следком.
По данным следствия, житель Ряжского района в одной из социальных сетей разместил комментарий, содержащий высказывания о признании практики терроризма правильной.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.