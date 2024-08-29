Рязанца, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, заключили под стражу

По данным следствия, житель Ряжского района в одной из социальных сетей разместил комментарий, содержащий высказывания о признании практики терроризма правильной.

Рязанца, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, заключили под стражу. Об этом сообщает региональный следком.

По данным следствия, житель Ряжского района в одной из социальных сетей разместил комментарий, содержащий высказывания о признании практики терроризма правильной.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.