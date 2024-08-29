Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
26°
Птн, 30
27°
Сбт, 31
30°
ЦБ USD 91.44 -0.04 29/08
ЦБ EUR 102.08 -0.21 29/08
Нал. USD 90.75 / 91.08 29/08 13:30
Нал. EUR 100.60 / 101.18 29/08 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 2024 14:27
1 497
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
11 952
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
8 083
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
11 917
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с сентября 2024 года
Обязательные уроки труда, ужесточение требований к УК, усиление прав пассажиров такси и другое.

Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с сентября 2024 года. Об этом сообщили в Госдуме.

С 1 сентября уроки труда станут обязательными, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Кроме того, все образовательные учреждения будут обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории флаг России.

Также с первого осеннего месяца из общественного транспорта запретят высаживать инвалидов I группы, которые едут без сопровождения и социальной карты или не могут оплатить поездку.

Далее ужесточат требования к учредителям управляющих компаний. Ими запретят становиться людям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в экономической сфере, а также за тяжкие, особо тяжкие и преступления средней тяжести.

С 1 сентября усилят защиту прав пассажиров такси. Теперь перевозчики обязаны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.