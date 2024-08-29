Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с сентября 2024 года

Обязательные уроки труда, ужесточение требований к УК, усиление прав пассажиров такси и другое.

Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с сентября 2024 года. Об этом сообщили в Госдуме.

С 1 сентября уроки труда станут обязательными, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Кроме того, все образовательные учреждения будут обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории флаг России.

Также с первого осеннего месяца из общественного транспорта запретят высаживать инвалидов I группы, которые едут без сопровождения и социальной карты или не могут оплатить поездку.

Далее ужесточат требования к учредителям управляющих компаний. Ими запретят становиться людям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в экономической сфере, а также за тяжкие, особо тяжкие и преступления средней тяжести.

С 1 сентября усилят защиту прав пассажиров такси. Теперь перевозчики обязаны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.