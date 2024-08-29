Россиян предупредили о мошенниках, которые пишут якобы от имени маркетплейсов

Аферисты заявляют жертве о выигрыше и присылают ссылку для его получения, через которую похищают данные.

Россиян предупредили о мошенниках, которые пишут якобы от имени крупных маркетплейсов. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники отправляют сообщения гражданам, заявляя, что человек выиграл крупную денежную сумму или дорогую электронику.

На электронный адрес жертвы поступают фишинговые письма якобы для его получения. Пользователя просят перейти по указанной в письме ссылке и заполнить анкету. После чего личные данные попадают к аферистам.