Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и ЛНР
Кроме того, за сутки ВС РФ поразили склады крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и боеприпасов.
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Минобороны.
ВС РФ взяли под контроль села Николаевка и Стельмаховка.
Кроме того, за сутки российские войска поразили склады крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и боеприпасов.
ПВО сбила три авиабомбы Hammer, снаряд HIMARS и 36 украинских беспилотников.