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Основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи
Отмечается, что Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

Основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи. Об этом пишут «Известия».

Он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле.

Отмечается, что Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, он должен внести залог в размере пяти млн евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ему предъявлено шесть обвинений.