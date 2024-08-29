Основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи

Отмечается, что Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

Основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи. Об этом пишут «Известия».

Он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле.

Отмечается, что Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, он должен внести залог в размере пяти млн евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ему предъявлено шесть обвинений.