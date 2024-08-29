На восьми улицах Рязани отключили холодную воду
Ее не будет до 17:00.
На восьми улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает пресс-служба «Водоканала».
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Осенний переулок, дома №№ 1, 2, 4, 17;
- 1-й проезд Гагарина, дома №№ 2, 3, 5, 7, 9;
- улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 1-43 (нечетная сторона, 30, 32, 34 (четная сторона);
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 1, 3, 3 корпус 1;
- улица Типанова, дом № 21;
- улица Грибоедова, дома №№ 18, 20, 22 корпус 1;
- улица Есенина, дома №№ 9 (ГКУ РО Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области), 22; 5; 5 литА; 5 литБ;
- улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11.