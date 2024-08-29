На двух участках дороги в Рязани запретят остановку и стоянку

Соответствующие знаки установят 20 сентября.

На двух участках дороги в Рязани запретят остановку и стоянку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, с 20 сентября планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках:

в районе дома № 8 на проезде Шабулина будут установлены дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия»;

в районе остановки общественного транспорта «Поселок Борки — Детский сад № 45» будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.