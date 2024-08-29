МТС научит рязанских школьников зарабатывать на контент-мейкинге

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатный курс по контент-мейкингу в рамках образовательного проекта «Поколение М». Обучение выстроено в формате компьютерной игры. В числе педагогов блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка. В финале каждый участник должен создать личный блог на видеоплатформе NUUM. Пять лучших авторов смогут посетить любое мероприятие из событийной афиши МТС Live.

Онлайн-курс проходит в телеграмм-канале проекта «Поколение М» с 21 августа по 30 сентября 2024 года. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием. За полтора месяца дети узнают, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, а также монтировать видео, добавлять шрифты и титры, что такое джамп-кат и футаж.

Блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка поделятся лайфхаками продвижения через короткие видео и коллаборации с другими блогерами. Финальным проектом для участников станет создание собственного блога на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Организаторы также оплатят для победителей и сопровождающих лиц транспортные расходы.

«Рязанские школьники и молодежь принимают активное участие в проектах „Поколения М“. У нас были призеры и победители в конкурсах хореографии, в школе анимации и других творческих направлениях. Практика работы с NUUM может для кого-то стать как развивающим моментом, так и определит будущую профессию, которая будет связана с информационным контентом или рекламой», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.