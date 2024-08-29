Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают электронные сигареты

Отмечается, что у EVALI симптомы похожи на COVID-19. Это острое легочное повреждение.

Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают электронные сигареты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что у EVALI симптомы похожи на COVID-19. Это острое легочное повреждение.

По данным издания, изучение заболевания замедлилось с началом пандемии.

В начале развития EVALI сопровождается нарушениями пищеварения.