Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают электронные сигареты
Отмечается, что у EVALI симптомы похожи на COVID-19. Это острое легочное повреждение.
Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают электронные сигареты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что у EVALI симптомы похожи на COVID-19. Это острое легочное повреждение.
По данным издания, изучение заболевания замедлилось с началом пандемии.
В начале развития EVALI сопровождается нарушениями пищеварения.