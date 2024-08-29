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МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга для рязанцев

С 1 сентября мобильный интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга станет безлимитным на тарифах МегаФона, где подключены пакеты гигабайтов. Отмечается, что пакеты тарифа не будут расходоваться на всем пути до выхода на поверхность.

«В 2023 году метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга суммарно перевезли почти 2,7 млрд пассажиров. Большая их часть в дороге коротает время, смотря сериалы, листая соцсети и слушая музыку — и на все это расходуются лимитированные гигабайты мобильного интернета внутри тарифа. С первого сентября 2024 года МегаФон отключает своим абонентам расход трафика на старте делового и учебного сезона, когда в подземном транспорте вырастает пассажиропоток», — отметили в компании.

В Мегафоне рассказали, что с начала года объем трафика в столичном метро вырос на 115%, в петербургском — на 48%. Отмечается, что туристы из Рязани активнее посещают метрополитен Москвы. С начала года объем трафика, который прокачивают рязанцы в столичном метро вырос почти в 2,5 раза и составил более 2 терабайт в месяц.

«МегаФон постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. Так, в метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Уже сейчас абоненты МегаФона могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20%. Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель, внешне не отличимый от привычных электропроводов на стенах подземки. Через поперечные прорези на нем излучается радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда», — отметили в компании.