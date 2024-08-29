Малков пытался вернуть трамвай в Рязань, но отказался от этой идеи

Он отметил, что «бился» за этот вопрос, проводились совещания с проектировщиками и экспертами. Изначально маршрут должен был проходить из Песочни через центр города в Канищево. По его словам, на эти цели потребуется около 11 млрд рублей, без учета стоимости выкупа земель.

Павел Малков пытался вернуть трамвай в Рязань, но отказался от этой идеи. Об этом в четверг, 29 августа, заявил губернатор во время прямого эфира.

Он отметил, что «бился» за этот вопрос, проводились совещания с проектировщиками и экспертами. Изначально маршрут должен был проходить из Песочни через центр города в Канищево.

«Они меня убедили, что делать это нецелесообразно. Для этого нам потребуется построить линии, контактные сети, трамвайное депо, закупить технику. Более того, маршруты должны проходить не по существующим дорогам, чтобы не создавать новые пробки», — отметил губернатор.

По его словам, на эти цели потребуется около 11 млрд рублей, без учета стоимости выкупа земель.

«Это просто огромные средства. Если бы они были, то целесообразнее бы их было направить в имеющийся транспорт. Более того, проектировщики и эксперты убедили меня, что застройка в центре города не предназначена для прокладки рельсов», — заключил Малков.