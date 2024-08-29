Малков призвал рязанцев жаловаться на громкие мотоциклы и машины в полицию

Необходимо указывать регистрационный знак, время и место, где это произошло.

Павел Малков призвал рязанцев жаловаться на громкие мотоциклы и машины в полицию. Об этом губернатор заявил во время прямого эфира 29 августа.

При этом он попросил указывать регистрационный знак, время и место, где это произошло. Так политик отреагировал на сообщения от рязанцев о ревущих по ночам мотоциклах, которые будят детей.

«Меня тоже эти вещи удивляют. Люди делают это абсолютно осознанно. Это вызов обществу. Разве человек, который едет ночью на ревущем мотоцикле или машине, не понимает, что он мешает большому количеству людей? Ну, конечно, понимает», — признался Малков.

Он сравнил таких людей с вандалами, которые разбивают остановки и ломают лавочки.

«Полиция должна занимать активную позицию. Есть ГОСТ по громкости выхлопа, лимиты все прописаны, есть соответствующие штрафы, надо все это применять», — заключил Малков.