Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
26°
Птн, 30
26°
Сбт, 31
29°
ЦБ USD 91.45 0.01 30/08
ЦБ EUR 101.77 -0.31 30/08
Нал. USD 90.75 / 91.15 29/08 18:30
Нал. EUR 100.40 / 101.08 29/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
1 742
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
12 160
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
8 272
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
12 115
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков призвал рязанцев жаловаться на громкие мотоциклы и машины в полицию
Необходимо указывать регистрационный знак, время и место, где это произошло.

Павел Малков призвал рязанцев жаловаться на громкие мотоциклы и машины в полицию. Об этом губернатор заявил во время прямого эфира 29 августа.

При этом он попросил указывать регистрационный знак, время и место, где это произошло. Так политик отреагировал на сообщения от рязанцев о ревущих по ночам мотоциклах, которые будят детей.

«Меня тоже эти вещи удивляют. Люди делают это абсолютно осознанно. Это вызов обществу. Разве человек, который едет ночью на ревущем мотоцикле или машине, не понимает, что он мешает большому количеству людей? Ну, конечно, понимает», — признался Малков.

Он сравнил таких людей с вандалами, которые разбивают остановки и ломают лавочки.

«Полиция должна занимать активную позицию. Есть ГОСТ по громкости выхлопа, лимиты все прописаны, есть соответствующие штрафы, надо все это применять», — заключил Малков.