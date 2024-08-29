ФК «Рязань» сыграет домашний матч 1 сентября

ФК «Рязань» в воскресенье, 1 сентября, сыграет домашний матч против ФК «Космос» из Долгопрудного. Начало в 16:30 на стадионе Спартак.

Стоимость билета — 150 рублей. Вход для детей до шести лет свободный.

Подмосковная команда — один из лидеров турнирной таблицы (3-е место с 38-ю очками), рязанцы занимают девятое место, набрав 23 очка.

За историю личных встреч ФК «Рязань» обыграл ближайшего соперника три раза и единожды уступили, одна встреча завершилась вничью.

Возрастное ограничение 0+.