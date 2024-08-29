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«Единая Россия» помогла 240.000 школьникам страны подготовиться к учебному году

Как сообщает сайт ER.ru, партия обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране, организовала депутатский и общественный контроль за работами по строительству и капремонту школ, который позволил сдать объекты в срок.

Итоги акции «Единой России» «Собери ребенка в школу», а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 — в этом году.

В числе регионов-лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

«1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них — 1300-я школа с начала реализации нацпроекта „Образование“. Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу ещё 154 школ», — рассказал Якушев.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что к новому учебному году готовы все образовательные организации региона. Ремонтные работы проводились в 260 школах и детских садах. Шесть школ региона капитально отремонтированы в рамках партпроекта «Новая школа» и народной программы «Единой России».

В этом году впервые принимают учеников и воспитанников школы в селе Успенское Скопинского района и в селе Тюшево Рязанского района, структурное подразделение «Рязанской школы-интерната» и двух детских сада в сельских поселениях.

Также ведется строительство пяти школ и четырех дошкольных учреждений в различных районах Рязани и области.

Кроме этого, по поручению Президента России Владимира Путина в регионе будет создана флагманская школа. Учебное заведение на 800 мест построят в районе Мервино в Рязани. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделят до четырех млд рублей.

В текущем году в регион поставлены 42 школьных автобуса, до конца года ожидается еще 50 новых машин.