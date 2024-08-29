Депутаты Рязанской областной Думы посетили лесные хозяйства региона

Глава регионального парламента Аркадий Фомин поручил профильному комитету Думы совместно с министерством природопользования проанализировать информацию о результатах деятельности предпринимателей, арендующих лесные участки.

Депутаты Рязанской областной Думы посетили лесные хозяйства региона.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин поручил профильному комитету Думы совместно с министерством природопользования проанализировать информацию о результатах деятельности предпринимателей, арендующих лесные участки.

«Важно понимать, насколько арендаторы вкладываются в глубокую переработку и лесовосстановление. Необходимо сделать все возможное, чтобы использование леса было эффективным, приносило доход бюджету, а также максимально обеспечить бережное и ответственное отношение к природе», — подчеркнул Фомин.

В Бельковском лесокомбинате отметили высокую приживаемость саженцев и активное расширение работы.

Депутаты посетили также Касимовское лесничество и проверили реализацию мероприятий по заготовке древесины и лесовосстановлению.

Отмечается, что мониторинг работы лесопользователей продолжится и в дальнейшем. Его результаты депутаты обсудят на заседании комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы.