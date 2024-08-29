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Автоимпорт представил три модели автомобилей GAC на фестивале «Модная Рязань»
23 августа в парк-отеле «Виктория» при поддержке регионального минэкономразвития прошел фестиваль «Модная Рязань. Кузница брендов». GAC Автоимпорт выступил в роли партнера мероприятия, представив гостям три стильные модели автомобилей: GAC GS3, GAC GS8II и M8.

Автоимпорт представил три модели автомобилей GAC на фестивале «Модная Рязань». Об этом сообщает пресс-служба компании.

23 августа в парк-отеле «Виктория» при поддержке регионального минэкономразвития прошел фестиваль «Модная Рязань. Кузница брендов». GAC Автоимпорт выступил в роли партнера мероприятия, представив гостям три стильные модели автомобилей: GAC GS3, GAC GS8II и M8.

«Гости мероприятия, погруженные в атмосферу моды и стиля, с интересом знакомились с автомобилями GAC. Дизайнерские решения, элегантность и качество исполнения вызывали восхищение. Особое внимание привлекли современные технологии и комфорт, которые предлагают автомобили GAC. „Модная Рязань“ стала прекрасной площадкой для демонстрации автомобилей GAC, подчеркнув их гармоничное сочетание с модными тенденциями.

Посетители фестиваля получили возможность не только окунуться в мир моды, но и оценить превосходство и стиль автомобилей GAC», — отметили в компании «Автоимпорт».