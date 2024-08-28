За территорией рязанской ГРЭС 27 августа загорелась трава

Электростанция работает в штатном режиме.

За территорией рязанской ГРЭС загорелась трава. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба энергетической компании «ОГК-2».

Там рассказали, что видеокадры, которые появились в сети, — это последствия возгорания травы за территорией электростанции. Это произошло сутками ранее — 27 августа. Объект работает в штатном режиме.

По информации ИД «Пресса», на Рязанской ГРЭС также опровергли сообщения о взрыве и пожаре на станции.

«Возгорание произошло на территории бывшего рыбхоза. Там проводили какие-то работы с открытым огнем, начался пал травы. Из-за ракурса съемки создается впечатление, что что-то горит на территории ГРЭС, но это не так», — прокомментировал директор предприятия Эдуард Сурнин.

Отмечается, что кажущиеся клубы дыма — на самом деле пар от запуска нового котла.