В Скопине мужчина внезапно умер на улице

Перед смертью скопинцу стало плохо, он пожаловался на боли в животе.

В Скопине мужчина внезапно умер на улице. Об этом в среду, 28 августа, сообщил «МК в Рязани».

Знакомый 49-летнего погибшего рассказал, что они вместе отправились в обед в магазин. В какой-то момент товарищу резко стало плохо, он начал жаловаться на боли в животе. Мужчина присел на корточки, а коллега побежал в магазин, чтобы купить воды. Когда товарищ вернулся, скопинец уже лежал на земле без признаков жизни.

Следственный комитет начал проверку.