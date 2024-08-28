В Шацком районе скончался ветеран ВОВ Дмитрий Трохин

Ему было 100 лет.

В Шацком районе скончался ветеран ВОВ Дмитрий Трохин. Об этом в среду, 28 августа, сообщил ИД «Пресса».

Фронтовика не стало 27 августа в селе Борки.

Дмитрий Иванович родился 8 декабря 1923 года. Осенью 1941 года ушел на фронт и провоевал четыре года. Сначала попал в учебный центр, затем — в 232-ю стрелковую дивизию под Воронежем. В ее составе он воевал два года, пока вместе с сослуживцами его не перевели в Первую воздушную армию, в 50-ю отдельную роту земного обеспечения самолетов.

Отмечается, что на счету Трохина Ржевско-Сычевская, Ржевско-Вяземская, Орловская, Смоленская, Оршанская, Белорусская и другие операции.

Ветеран награжден медалями и орденом Великой Отечественной войны II степени.