18-летний самарец погиб после столкновения иномарки с опорой ЛЭП под Рязанью

Авария произошла ночью 27 августа на 7 километре автодороги «Южный — Мураевня — дом-музей Семенова-Тянь-Шанского» в Милославском районе

18-летний самарец погиб после столкновения с опорой ЛЭП под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла ночью 27 августа на 7 километре автодороги «Южный — Мураевня — дом-музей Семенова-Тянь-Шанского» в Милославском районе. Opel Asrta съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

В результате погиб 18-летний житель Самары. Госпитализированы 21-летние мужчина и женщина из Москвы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.