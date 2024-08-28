Из рязанского исправительного центра по вине начальника сбежали двое заключенных

Все произошло в июле 2023 года. Один из заключенных был задержан через месяц в Калужской области, второй — в октябре 2023 года в городе Москве.

Из рязанского исправительного центра по вине начальника сбежали двое заключенных. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Рязанский следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УФИЦ-2 при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Рязанской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в июле 2023 года мужчина дал незаконное указание сотруднику изолированного участка перевести двух осужденных из помещения для нарушителей в общежитие исправительного центра для их привлечения к работам по ремонту теплотрассы котельной, находящейся за пределами режимного объекта. После начала производства осужденные скрылись, один из них был задержан через месяц в Калужской области, второй — в октябре 2023 года в городе Москве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.