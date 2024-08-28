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В Рязанской области две медицинские организации оштрафовали на миллион рублей
Руководителя организаций обвинили в коррупционном преступлении.

В Рязанской области две медицинские организации оштрафовали на миллион рублей. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с октября 2019 года по декабрь 2020 года руководитель организаций через посредника передал должностному лицу районной больницы более 150 тыс. рублей за оказание содействия в беспрепятственном заключении договоров и госконтрактов на поставку медицинской продукции.

В отношении коммерческих организаций возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения компании оштрафовали на общую сумму один миллион рублей.