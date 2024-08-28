В Рязани врачи впервые установили кардиостимулятор 100-летней пациентке

До операции у женщины был низкий пульс (40 ударов в минуту, периодами 30). Этому сопутствовали небольшие остановки сердца, протяженностью 3-4 секунды. Теперь сердце пациентки бьется в здоровом ритме (от 60 до 80 ударов в минуту).

В Рязани врачи впервые установили кардиостимулятор 100-летней пациентке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Операцию провели в кардиодиспансере.

«Столь возрастные пациенты бывают очень редко. Это абсолютный рекорд отделения за все время его существования. Пациентка желала продолжать жить, и мы в этом ей от всей души постарались помочь», — рассказал заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров.

Отмечается, что до операции у женщины был низкий пульс (40 ударов в минуту, периодами 30). Этому сопутствовали небольшие остановки сердца, протяженностью 3-4 секунды. Теперь сердце пациентки бьется в здоровом ритме (от 60 до 80 ударов в минуту).