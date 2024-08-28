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В Рязани поймали иностранца, который представлялся полковником силовых структур
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Рязани поймали иностранца, который представлялся полковником силовых структур. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 49-летняя жительница областного центра и заявила, что у нее обманом похитили крупную сумму. Женщина рассказала, что через знакомую вышла на контакт с неким мужчиной, который якобы обладал обширными связями и помогал решать разные жизненные вопросы.

Новый знакомый подчеркивал, что является полковником силового ведомства в отставке, а в настоящее время его деятельность связана с частной военной компанией. Для убедительности мошенник присылал скачанные из Интернета групповые снимки из Сирии и пояснял, что на фото он в маске.

Потерпевшая попросила афериста о содействии в поступлении ее сына в вуз и передала ему 306 тысяч рублей. Мужчина некоторое время обсуждал детали «зачисления» и запрашивал копии документов, а затем перестал выходить на связь.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник представился вымышленным именем. Ранее судимый за мошенничество 42-летний иностранец длительное время проживал в Рязани и не имел никакого отношения к правоохранительной и военной службе. Оперативники установили адрес арендованной квартиры в доме на улице Чапаева, где скрывался аферист, и задержали его.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый помещен в Центр временного содержания иностранных граждан регионального УМВД.