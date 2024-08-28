В Рязани осудят 64-летнего мужчину за продажу кастета
В декабре 2023 года рязанец купил металлический кастет, который является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, и стал хранить у себя дома. Летом 2024 года из-за материальных трудностей он решил продать его на «барахолке», однако его покупатель вместе с кастетом был задержан. Продавца нашли и задержали.
В Рязани осудят 64-летнего мужчину за продажу кастета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в декабре 2023 года рязанец купил металлический кастет, который является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, и стал хранить у себя дома.
Летом 2024 года из-за материальных трудностей он решил продать его на «барахолке», однако его покупатель вместе с кастетом был задержан. Продавца нашли и задержали.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд.