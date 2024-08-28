В Рязани ограничат движение транспорта ко Дню города
Изменения коснутся также общественного подвижного состава.
В Рязани ограничат движение транспорта ко Дню города. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Проезд автомобилей закроют:
- с 06:00 29 августа до 21:00 31 августа по части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице;
- с 06:00 30 августа до 21:00 31 августа по частям Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающих к территории филиала ФКП «Росгосцирк»;
- с 06:00 до 13:00 30 августа по части улицы Горького, примыкающей к саду ГАУК «Рязанский музыкальный театр».
Стоянка будет запрещена с 15:00 до 22:00 на Новослободской улице.
Движение общественного транспорта ограничат:
- С 18:00 до 22:00 30 августа и с 11:00 до 21:00 31 августа по части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице;
- С 18:00 до 22:00 30 августа и с 11:00 до 21:00 31 августа по территориям Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающих к территории филиала ФКП «Росгосцирк»;
- С 09:00 до 16:00 31 августа по съезду с улицы Маяковского до дома № 44Б по улице Маяковского.