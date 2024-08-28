В Рязани девять улиц остались без электричества
Электроснабжение планируют восстановить в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани девять улиц остались без электричества. Об этом 28 августа сообщили в «РГРЭС».
В среду, 28 августа, без света остались:
- улица Вокзальная,
- Первомайский проспект,
- Малое шоссе,
- Коммунистический переулок,
- Комсомольский переулок ,
- Транспортный переулок,
- Цветной бульвар,
- 1-й и 2-й Вокзальный проезд.
Электроснабжение планируют восстановить в течение четырех часов с момента отключения.