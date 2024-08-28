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В Рязани девять улиц остались без электричества
Электроснабжение планируют восстановить в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани девять улиц остались без электричества. Об этом 28 августа сообщили в «РГРЭС».

В среду, 28 августа, без света остались:

  • улица Вокзальная,
  • Первомайский проспект,
  • Малое шоссе,
  • Коммунистический переулок,
  • Комсомольский переулок ,
  • Транспортный переулок,
  • Цветной бульвар,
  • 1-й и 2-й Вокзальный проезд.

Электроснабжение планируют восстановить в течение четырех часов с момента отключения.