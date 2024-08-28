В Ростовской области из-за обломков БПЛА начался пожар на нефтезаводе

Отмечается, что атака на нефтезавод произошла примерно в 2:45, позже ее подтвердил губернатор Голубев.

В Ростовской области из-за обломков БПЛА начался пожар на нефтезаводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что атака на нефтезавод произошла примерно в 2:45, позже ее подтвердил губернатор Голубев. На месте пожара под Каменск-Шахтинском работают экстренные службы.

Информации о пострадавших нет.

По данным Минобороны, за ночь над Ростовской и Воронежской областями было сбито 12 дронов ВСУ.