В России цены на букеты ко Дню знаний выросли вдвое

Теперь родителям придется заплатить за цветы минимум 1,5 тысячи рублей.

В России цены на букеты ко Дню знаний выросли вдвое. Об этом в среду, 28 августа, сообщил РЕН ТВ.

По информации канала, наибольшей популярностью пользуются хризантемы и гортензии. Стоимость одного цветка составит 300 рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Несмотря на заявление Минпромторга об увеличении пошлины на ввоз цветов для недружественных стран до 20% основными поставщиками стали Нидерланды и Колумбия. Российской флористической продукции на рынке сейчас мало.