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В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку
Ее хотят распространить на всю переработанную пищевую продукцию.

В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку на переработанную пищевую продукцию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой в пресс-службу ведомства.

Общественный совет при Роспотребнадзоре и Консультативный совет по защите прав потребителей рассмотрели предложения, направленные на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в связи с ситуацией по ботулизму.

«На заседании предложено, в том числе, расширить обязательную маркировку средствами идентификации на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно — на овощные, рыбные, мясные консервы», — говорится в сообщении.

Введение обязательной маркировки призвано снизить риск оборота небезопасной продукции, уточнили в пресс-службе.

Таким образом, при выявлении экземпляра или партии опасного товара у контролирующих органов будет вся необходимая информация для принятия срочных мер для сохранения здоровья потребителей.