В Москве запустили беспилотную «Ласточку»

Автопилот полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия.

В Москве запустили беспилотную «Ласточку». Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что по международной классификации это третий из четырех возможных уровней автоматизации.

Автопилот полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия.

При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. В любой момент он сможет взять управление в свои руки.