В Москве иностранный таксист угрожал пассажирке за просьбу не отвлекаться в телефон

В Москве иностранный таксист угрожал пассажирке за просьбу не отвлекаться в телефон. Об этом в среду, 28 августа, сообщила Газета.Ru.

Девушка попросила водителя убрать гаджет, так как уже дважды попадала в аварии из-за того, что таксисты смотрели не на дорогу. Мужчина начал угрожать девушке и пытаться дотянуться до нее рукой.

«Называл меня нацисткой и фашисткой, с чего не знаю, я ни полслова не сказала про его национальность», — рассказала пассажирка.

Таксист остановился посреди скоростной магистрали, и москвичка испугалась за свою безопасность. Она выбежала из машины, водитель попытался ее преследовать, но в итоге уехал.

Она пожаловалась на мигранта в службу такси, но там ничем не смогли помочь.