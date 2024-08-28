В Москве 15-летний школьник погиб, надышавшись газа из воздушных шариков

В Москве 15-летний школьник погиб, надышавшись газа из воздушных шариков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, девятиклассник надышался газа из воздушных шариков и упал в обморок во дворе на Волгоградском проспекте, его госпитализировали. Врачи скорой подключили подростка к ИВЛ и продолжали реанимировать по пути в больницу.

В крайне тяжелом состоянии подростка с отеком мозга положили в реанимацию. Спасти ребенка не смогли, он погиб спустя 4 часа.