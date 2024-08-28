В Михайлове произошел пожар в административном здании

Огнем повреждено 20 квадратных метров.

В Михайлове произошел пожар в административном здании. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в трехэтажном здании поступило в 13:40. Горели помещения на втором этаже, существовала угроза перехода огня.

В тушении участвовали девять человек и три единицы техники. В 14:20 пожар был локализован, в 14:45 — ликвидирован.

Огонь повредил 20 квадратных метров.

По факту инцидента проводится проверка. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.