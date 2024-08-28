В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков «скорой»

По словам автора проекта, в настоящее время нападения на медиков случаются регулярно, при этом агрессоры практически никак не наказываются.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Владимира Кошелева.

По словам автора проекта, в настоящее время нападения на медиков случаются регулярно, при этом агрессоры практически никак не наказываются.

Нападавшие должны получать серьезные тюремные сроки за подобные инциденты.