В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков «скорой»
По словам автора проекта, в настоящее время нападения на медиков случаются регулярно, при этом агрессоры практически никак не наказываются.
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков скорой помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Владимира Кошелева.
По словам автора проекта, в настоящее время нападения на медиков случаются регулярно, при этом агрессоры практически никак не наказываются.
Нападавшие должны получать серьезные тюремные сроки за подобные инциденты.