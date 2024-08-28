В двух магазинах Рязани продавали поддельную обувь

Кроссовками, сделанными под дизайн известного бренда, торговали на улице Грибоедова. Там полицейские забрали из продажи 121 пару обуви. Аналогичной обувью торговали на Солотчинском шоссе. Там изъято 75 пар продукции.

В двух магазинах Рязани продавали поддельную обувь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кроссовками, сделанными под дизайн известного бренда, торговали на улице Грибоедова. Там полицейские забрали из продажи 121 пару обуви. Аналогичной обувью торговали на Солотчинском шоссе. Там изъято 75 пар продукции.

Возбуждены уголовные дела. Владельцам торговых точек грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет.