В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. Об этом в среду, 28 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Ясные Зори в результате прилета боеприпаса мужчина получил ранения. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени.

В частном доме и летней кухне выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка. Также на территории соседнего домовладения загорелась хозпостройка.

Еще три населенных пункта были атакованы украинскими беспилотниками. Среди людей жертв нет. Повреждены транспорт и строения.