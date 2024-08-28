«Т-Банк» запустил новую функцию Unidraw для пользователей

На интерактивной доске можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспекты встреч и работать всей командой дистанционно.

«Т-Банк» запустил новую функцию для пользователей. Об этом пишет «RT» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что Unidraw представляет собой интерактивную онлайн-доску.

На ней можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспекты встреч и работать всей командой дистанционно.