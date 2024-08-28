Стала известна причина «задымления» в районе рязанской ГРЭС

Нарушение технологического процесса стало причиной появления пара в районе рязанской ГРЭС.

Нарушение технологического процесса стало причиной появления пара в районе рязанской ГРЭС. Об этом 28 августа РЗН. Инфо сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, пожара на предприятии не было. После ремонта один из энергоблоков не запустился, поэтому повалил пар.

«Никаких взрывов не было, пострадавших и повреждений нет. Предприятие работает в штатном режиме», — заявил источник.

Ранее появилось видео с места.