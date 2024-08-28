Рязанская ГАИ анонсировала рейды для должников за дорожные штрафы

В среду, 28 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД РФ в установленный срок, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.