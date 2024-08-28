Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
30°
Чтв, 29
28°
Птн, 30
27°
ЦБ USD 91.48 -0.29 28/08
ЦБ EUR 102.29 -0.2 28/08
Нал. USD 90.60 / 91.19 28/08 12:55
Нал. EUR 100.40 / 101.24 28/08 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
Вчера 14:27
790
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
11 407
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
7 570
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
11 394
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская ГАИ анонсировала рейды для должников за дорожные штрафы
В среду, 28 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД РФ в установленный срок, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.

Рязанская ГАИ анонсировала рейды для должников за дорожные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В среду, 28 августа, сотрудники ГАИ проводят в Рязанской области рейды, направленные на поиск водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД РФ в установленный срок, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными государственными знаками.