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Рязанцы смогут увидеть полет МКС в небе
МКС смогут увидеть жители центральных регионов России с 27 августа по 4 сентября. Она будет выглядеть как большая яркая звезда. Отмечается, что двигаться МКС по небу будет плавно, преимущественно с юго-запада на юго-восток. Наблюдать за ней можно будет невооруженным глазом.

Рязанцы смогут увидеть полет МКС в небе. Об этом сообщают специалисты Музея космонавтики.

По их данным, МКС смогут увидеть жители центральных регионов России с 27 августа по 4 сентября. Она будет выглядеть как большая яркая звезда. Отмечается, что двигаться МКС по небу будет плавно, преимущественно с юго-запада на юго-восток. Наблюдать за ней можно будет невооруженным глазом.

В ночь на 29 августа МКС появится в небе дважды: с 2.39 до 2.40 и с 4.12 до 4.17. 30 августа наблюдать за полетом космического «дома» можно будет с 3.24 до 3.27, а в последний день лета: с 2.36 до 2.37 и с 4.08 до 4.13.

На борту МКС, которую можно увидеть находится 71-я основная экспедиция. Она состоит из семи человек, среди которых трое россиян и четверо американцев.